立法院最後一個會期今天開議，國民黨團因不滿蔡政府強推中共代理人修法，以及草率處理私菸案與綠委陳明文三百萬案，一早佔據主席台，杯葛議事，拒絕蘇貞昌上台報告，院會近中午休息後，一路空轉到下午6點散會。國民黨團總召曾銘宗說，20日與24日進行預算審查，27日再戰。

立法院新會期今天開議，原排定行政院長蘇貞昌進行施政報告並備詢，不料遭國民黨團強力杯葛，痛批民進黨搞綠色恐怖，強推中共代理人修法，還拿出香菸與珍珠奶茶嘲諷，要求民進黨撤回修法，同時蔡英文總統應針對私菸案到立院報告，否則不讓蘇揆上台。

國民黨團總召曾銘宗說，立法院20日與24日進行預算審查，目前民進黨團初步承諾「這會期不會推中共代理人修法」，基本上相信對方的誠意，不過，若綠營真的強推，國民黨將祭出強烈抗爭手段，甚至關閉朝野溝通。

曾銘宗表示，今天起至27日，假設國內又發生重大狀況，在野黨將繼續監督抗爭，善盡在野黨職責。

立法院19日將舉行召委選舉，國民黨團目前在財政、內政、衛環、交通、經濟等5個委員會，均有把握能搶下召委寶座。

(中時 )