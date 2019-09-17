日商大和房屋工業集團（汎陸建設實業）看好高雄未來的發展，於今年3月買下高雄市區精華土地，立即委託建築師於7月完成建築設計，並於8月初將相關申請文件圖說提送高市府，已於9月17日下午通過都市設計委員會審議，接續將申請建照後，於明年初動工。日商此舉也用行動化解外界對他們的疑慮。

都發局長林裕益表示，大和房屋工業總經理柳井秀行曾於8月底率開發團隊來訪，並表達該公司對於高雄未來的發展潛力，相當看好。他們也希望了解市府有關開發申請規定及流程，並允諾將充分配合規定辦理，以利建案儘早動工興建。

大和房屋工業集團對於高市府都市設計的審議效率，相當肯定，於17日都市設計審議通過以後，接續將申請建照，一定能如期於2020年動工興建，並於2023年完工營運，全案投資金額超過新台幣60億元，估計可創造300個就業機會。

都發局都市設計科長羅椉元說，以往都設審議案，從送件掛號，經召開幹事會、通過委員會審議的時間，約需3到4個月。今年起，簡化不必要流程，縮短審議時程，大幅提升了行政效能，營造有利投資的環境。

(旺報 )