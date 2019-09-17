歌手范瑋琪（范范）與張韶涵恩怨延燒近10年，最近范范親上火線，強調自己從未傷害過對方，昨(16日)張韶涵曬出自己照片，配上三個大問號，被網友推測是間接回應范范。而陳建州（黑人）今出席活動，除了強調最珍惜的是范范的善良，更要大家列出事件時間軸，找看看每次爆出范范負面新聞時，是不是剛好在「有人要推出新作品」之際，暗指有心人藉黑范范炒作。

范范和張韶涵是同門師姊妹，多年前傳出不合鬧翻，上同一節目零互動，去年兩人恩怨被翻出，黑人當時在微博上發文護妻，表示「真心祝福張韶涵一切都好」，而張韶涵不久曬出自己與家中黑狗、白狗合影，意有所指寫下：「黑白狗別亂叫博關注，噓」，被推測是暗諷黑人夫妻，但張韶涵妹妹否認。

除了與張韶涵恩怨外，范范近日又捲入嘴快證實梁靜茹婚變風波，雖梁靜茹發聲全力相挺與范范友情，仍止不住網友罵聲，范范則無奈回應：「我到底錯了什麼？」、「真希望你能把對我的偏見放下」、「我從未踐踏任何人」。

據《聯合新聞網》報導，黑人今出席活動，避答梁靜茹婚變一事，指是別人家務事不好多說，又問范范與張韶涵心結，黑人說自己也覺得奇怪，要媒體去觀察新聞爆出時間點是否都在有人推新作品前後，問認為范范被利用？黑人沒正面回應，僅回答：「你覺得呢？」又說時間會證明很多事，自己相信范范的善良。

(中時電子報)