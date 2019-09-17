常常看到燒烤店有提供「火烤兩吃」的方案，讓來消費的客人可以享受更多餐飲體驗，多元選擇也讓菜色更為豐富。不過有網友對此現象卻有疑惑，他認為每次去燒烤店，就算餐廳內有提供火烤兩吃，也不會吃燒烤店的火鍋，難道真的有人會吃嗎？引起網友討論，意外揭露火鍋「新吃法」。

網友在PTT詢問，「燒烤店不少都有火鍋，可是其實我跟我朋友們從來都不會想吃那個火鍋，所以後來看到有火鍋的店都不考慮，肥宅我就在想啊，燒烤店火鍋真的會有人吃嗎」？（圖摘自PTT）

所謂「火烤兩吃」，就是燒烤店除了提供燒烤以外，再額外準備火鍋湯底，讓來消費的客人可以一次享受到兩種飲食體驗。可是大多數人通常都是以燒烤為目的，加上用餐時間限制最多2小時，因此有網友在PTT詢問，「燒烤店不少都有火鍋，可是其實我跟我朋友們從來都不會想吃那個火鍋，所以後來看到有火鍋的店都不考慮，肥宅我就在想啊，燒烤店火鍋真的會有人吃嗎」？

有網友也同樣認為他們去吃燒烤，也不常使用火鍋，覺得有點多餘，「我也沒吃 店家不如省下來，讓價格降下來」。不過有專業網友提出火鍋湯其實可以解膩、換口味，有些人還特愛燒烤店的火鍋，「火鍋菜盤會吃完，湯拿來解膩」、「有些難烤的食材煮熟再烤比較快」、「燒烤的肉片下去煮火鍋! 會發現新世界」、「我都拿來煮肉欸烤盤烤不夠太慢了，用煮的比較快」、「不小心點到一些不好烤的就往火鍋丟」。

網友甚至曝吃燒烤撇步，表示燒烤店的火鍋湯底煮蔬菜及甲殼類海鮮很適合，「我都拿來煮肉欸烤盤烤不夠太慢了，用煮的比較快」、「蝦、蛤蜊、干貝、玉米」、「有些部位先煮過再烤比較不會有血腥味」、「懶得烤的時候就用煮的，很方便」。

畢竟，燒烤店用餐時間限制，想吃多一點，火鍋、燒烤同時來的確能吃更多食材，下次記得吃燒烤時把難烤的食物鮮火鍋主一下再烤更省時喔。

(中時電子報)