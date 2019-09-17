農委會動植物防疫檢疫局（防檢局）今（17）日表示，據家畜衛生試驗所通知，雲林縣東勢鄉1紅羽土雞場（主動通報）家禽，確診為H5N2亞型高病原性禽流感。雲林縣動植物防疫所依標準作業程序，執行該禽場11周齡雞隻計1萬1168隻撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。今年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例，累計已56例。

防檢局表示，今明兩天台灣地區受東北風影響，桃園以北及東北部地區有短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。季節交替天氣變化大，易造成家禽高度緊迫，罹病風險高，養禽業者應落實禽場良好日常操作及生物安全管理措施，以維持家禽健康情況。

防檢局也呼籲，業者如發現場內家禽有任何疑似法定動物傳染病的症狀或異常死亡情形，應立即通報地方動物防疫機關，並依照動物防疫人員指導為必要處置措施，以防堵病原擴散。

此外，地方動物防疫機關持續於家禽主要生產區域的禽場周邊區域進行消毒，請養禽業者同步加強場內清潔消毒，以共同清除生產環境中潛存的禽流感病毒。

(中時 )