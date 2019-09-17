宣布退選2020！ 郭台銘：永遠的中華民國派

對於郭台銘於昨（16）日晚間聲明表示「不參加2020連署競選總統」，永齡基金會顧問高虹安指出，因為趙少康已經答應當總幹事，所以先通知的人當然第一個是柯文哲，第二個想通知趙少康，因為本來都已答應要開工當總幹事，第三個是王金平。

高虹安今（17）日上《雲端最前線》政論節目時指出，「到了趙先生家裡，郝先生也在，會議完，我們本來跟郭先生講，那你是不是…因為趙少康已經答應當總幹事，所以他先通知的人當然第一個是柯，第二個想通知趙，因為本來都已答應要開工當總幹事，第三個是王。但是在趙的會議完，媒體開始打電話來，有在詢問一些內容，是誰走漏就不多做揣測，團隊緊急開會到晚上，與其走漏，只好先做聲明，連王院長都是今早說明。」

而趙少康今（17）日接受TVBS訪問時表示，的確有談好擔任郭台銘的競選總幹事，但是開出兩個條件，一是必須「郭柯配」，柯文哲必須出來選，不能只出一張嘴。

第二個條件，趙少康說，必須有100萬份連署。趙解釋，雖然法定只需要28萬份連署書即可，但是因為會有無效的連署書，通常要5、60萬份才安全，另外為了展現氣勢，他要求要有100萬份連署書。

(中時電子報)