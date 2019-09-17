任正非居然想把5G技術轉讓給競爭對手？！日前接受《經濟學人》專訪時，任正非披露，迄今為止他最大膽的構想：將華為的技術前沿、也是未來收入成長的核心，5G技術轉讓給競爭對手後，既可創造出一個「對手」，消除西方恐慌；交易可望帶來的數百億美元資金，也將推動華為「更加大步向前」。

《經濟學人》刊登文章指出，10日接受專訪時，任正非揭露此一大膽構想。華為整個5G技術組合，若售出價值可能達到數百億美元；過去10年，華為至少花費20億美元，用於第五代行動連接技術的研發。

另據華盛頓智庫「新美國」（New America）的Samm Sacks指出，美國政府正在研究如何創造一個足與華為匹敵的競爭對手，無論採取培養美國公司的方式，或協助支持華為的兩大主要競爭對手——瑞典的愛立信或芬蘭的諾基亞。

文章強調，任正非的目標在5G領域，替華為創造一個對手，消除西方的恐慌之餘，也為華為本身的核心技術打開局面。但此一交易構想是否可行，恐怕仍屬困難重重：即使獲批，買家又會是誰？任正非坦言他並「不知道」。

(旺報 )