海碩網球系列賽工作人員用心布置特展展場，有大球拍和大球鞋，相當引人注意。(陳筱琳攝)

2019高雄海碩網球公開賽除了在9月16日到22日為港都球迷送上一周的精采賽事，主辦單位今年也特地設置「夢想需要不怕失敗的堅持-海碩網球系列賽特展」，展覽免費進場，歡迎球迷多多到場支持。

海碩網球賽冠軍可獲得水晶球拍獎盃。(陳筱琳攝)

主辦單位表示，今年花了兩個月時間準備這次特展，亮點展品之一是去年高雄海碩網球公開賽男單冠軍蒙菲爾斯（Gael Monfils）的球拍，大會也向選手借了水晶冠軍獎盃作為展品，加上收集過往比賽的證件帶、票券，就是想要把海碩網球系列賽的故事好好呈現給球迷。

這次特展還有量身打造的Q版捏麵人公仔，主角是在海碩網球系列賽拿過冠軍的選手，大會也準備了今年高雄海碩冠軍的Q版人偶，但由於今年冠軍還沒出爐，所以是一個黑影人，工作人員開玩笑說這個還不知道身分的2019高雄海碩公開賽冠軍公仔，就像是動漫作品名偵探柯南裡的兇手，在還沒被揪出來之前，都是以黑影人的樣子呈現。

這次特展不但免費進場，觀眾還可以在現場集章，在現場發放的賽事護照內集滿4個入境印章圖騰，就可兌換限量西雅圖極品咖啡試飲包，9月16日到20日每天前100名觀眾、9月21日和22日兩天每日前200名觀眾，每人每天可兌換1分咖啡試飲包，特展活動期間內和長榮航空機票手拿版拍照打卡，加上指定#hashtag，就有機會抽中台北-東京單人來回機票兌換券。

海碩網球賽歷史沿革。(陳筱琳攝)

2018高雄海碩公開賽男單冠軍蒙菲爾斯的球拍，是這次特展亮點展品之一。(陳筱琳攝)

(中時電子報)