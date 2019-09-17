有海巡署「天下第一隊」之譽，專責打擊犯罪的金門查緝隊，出現第1位女性副隊長。從基層查緝員幹起，歷經16年多項職務磨練的徐麗娟，跨海接下外島新職2個月以來，與團隊全體幹員打成一片，對未來各項挑戰充滿信心。

她也是海巡署偵防分署金門查緝隊成立近20年以來，首次派任的外勤女主管，海巡署期待她能為金門海巡注入新活力，在維護地區治安工作崗位上，帶領海巡幹員一起寫下新紀錄。

46歲的徐麗娟，海巡特考3等海巡行政合格，中興大學國際政治研究所碩士畢業，歷任海巡署查緝隊查緝員、專員、視察等職務，經歷和本職學能均獲上級肯定。

徐麗娟表示，她過去雖曾因出公差來到金門，但未曾想過有機會落腳服務，在接獲派任外島金門通知時，其實心情是有些忐忑，因為深知金門為兩岸重要樞紐，兩岸往來人流和物流數量都是外、離島之最，更是兩岸治安、防疫的最前線，工作隨時都要上緊發條。

她說，來到金門2個多月，發現金門有豐富的史蹟資源和戰地風光，本地純樸民眾熱情好客，更讓她好像回到雲林斗南老家一樣，感覺十分的親切，自己已完全融入金門這個大家庭。

徐麗娟期許自己未來與伙伴們，協同地區治安及防疫機關，做好核心工作和查緝任務，在全台最幸福的城市金門島上，留下最美好的回憶。

海巡署偵防分署指出，該署女性同仁愈來愈多，占比直線上升已達20％左右，表現普遍傑出，業務成績有目共睹，歡迎更多人加入海巡大家庭，一起為建立美好家園打拚。

(中時 )