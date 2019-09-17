領紅包了！過了中秋就準備迎接重陽節，縣府、各鄉鎮公所舉辦敬老活動陸續登場，今年一般戶65歲以上長者，縣府發放1000元禮金，各公所則依財源不同「包不同」，伸港、大村鎮鄉公所最厚禮，65歲以上2000元，百歲再加碼1萬元。

迎接重陽節，各鄉鎮舉辦白金、鑽石和金婚活動紛紛登場，並陸續開始發放重陽禮金，鹿港鎮長許宏志，17日先到洛津里老街和連任10屆里長黃文秋發送禮金給長輩們，祝福大家快樂久久，幸福久久，鹿港鎮今年共發送敬老禮金給1萬2611位長輩，65歲以上發送500元禮金，縣府1000元，兩個紅包共計是1500元。黃文秋還加碼訂購蛋糕，隨著敬老禮金贈送給里內的長輩們。

縣府表示，今年369禮金調整，一般65歲以上長者1000元，百歲以上1萬元， 低收入或中低收入身份等福利戶，65至79歲3000元，80至89歲6000元，90至99歲9000元。

「總共領多少？」各鄉鎮公所則依財源不同，也各自包出不一樣敬老紅包，長輩們也會彼此打探、問證一下，形熱門的問候話題。

伸港鄉公和大村公所，百歲以上人瑞都再加碼紅包1萬元，65歲以上2000元，大村再分級，80到89歲3000元、90到99歲6000元；其餘各鄉鎮公所以500到1000元居多，也有不發放，另外加贈麵線、蛋糕和金鎖片。

縣府和公所們也強調，老人福利不是只表現在一次性發放紅包，也在各方細節呈現，包括辦活動、共餐，提供便捷設施等。

(中時 )