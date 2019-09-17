大陸國務院辦公廳近日發佈《關於促進全民健身和體育消費推動體育產業高品質發展的意見》（以下簡稱《意見》），力爭至2022年，冰雪產業總規模超過8000億元（人民幣，下同），推動實現「3億人參與冰雪運動」目標。

《意見》除鼓勵各地推進公共體育場館「改造功能、改革機制」工程，並要求加快發展冰雪產業，促進冰雪產業與相關產業深度融合，合理規劃、廣泛調動社會力量，投資建設冰雪運動場地設施。力爭到2022年，冰雪產業總規模突破8000億元，並推動「3億人參與冰雪運動」此一目標得以實現。

(旺報 )