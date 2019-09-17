陸力爭至2022年冰雪產業規模逾8千億人民幣 19:112019/09/17 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大陸小學生體驗冰雪運動。（取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國務院辦公廳近日發佈《關於促進全民健身和體育消費推動體育產業高品質發展的意見》（以下簡稱《意見》），力爭至2022年，冰雪產業總規模超過8000億元（人民幣，下同），推動實現「3億人參與冰雪運動」目標。 《意見》除鼓勵各地推進公共體育場館「改造功能、改革機制」工程，並要求加快發展冰雪產業，促進冰雪產業與相關產業深度融合，合理規劃、廣泛調動社會力量，投資建設冰雪運動場地設施。力爭到2022年，冰雪產業總規模突破8000億元，並推動「3億人參與冰雪運動」此一目標得以實現。 (旺報 ) #冰雪 #產業 #意見 #推動 #運動 也許您會感興趣 推薦閱讀 肺活量不是大就好！小心「阻塞型肺病」找上門 08:302019/09/13 生活 跑出商機 陸2020年衝1200億人幣 04:092019/09/14 焦點新聞 下半年市場熱度看降 行庫：聯貸利率1.7％是地板 04:092019/09/14 金融．稅務 Angelababy穿藍薄紗透視禮服！纖細身形腿根若隱若現 15:082019/09/17 時尚 廣西海峽兩岸產業園區專題報導一 口岸城市崇左市 優惠政策引台商 17:232019/09/16 兩岸 花旗帕運代表隊4選手 前進東京2020帕運 19:522019/09/16 財經 廣西海峽兩岸產業園區專題報導一》 口岸城市崇左市 優惠政策吸台商 10:252019/09/17 兩岸 林鄭：訴諸武力會深化撕裂 11:302019/09/17 兩岸 集保結算所榮獲108年度「運動企業認證」 16:012019/09/17 財經 《金融》集保結算所，獲體育署運動企業認證 16:142019/09/17 財經 兩岸熱門新聞 藉黎智英資助反送中 索羅斯做空港股慘賠百億 - 兩岸 任正非：華為5G技術若轉讓競爭對手 將值數百億美元 - 兩岸 - 旺報 郭台銘宣佈不選 邱毅臉上貼金 - 兩岸 國泰航空高層大換血 被陸收購絕非空穴來風 - 兩岸 陸釋善意 綠應拆除兩岸隱爆點 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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