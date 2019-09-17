北市議員林亮君。（摘自林亮君臉書）

鴻海創辦人郭台銘棄選2020總統，北市議員林亮君17日在議會詢問產發局長林崇傑，是否還有規畫柯文哲下中南部參訪和產業有關的行程？林崇傑回應「目前沒有規畫」，此言一出後，引發議員鍾沛君大酸「不要因為柯文哲不選總統，就沒有下鄉行程！」

林亮君質詢，下半年產發局是否有規畫中南部參訪？林崇傑表示，目前還沒有規畫，相關的細節要交給台北農產運銷公司、台北漁產運公司規畫，活動則未對媒體開放。

林亮君問，若產發局辦相關活動還讓民眾黨的參選人曝光，是否違反行政中立？林崇傑答詢指出，下鄉是接觸農、漁產銷業者，以及有機農戶，非正式性活動。

針對林崇傑稱下半年目前沒有規畫柯市府下半年的下鄉行，鍾沛君質詢時酸說：「既然行程是跟產業對接，就希望柯文哲不要因為不選總統，然後就沒有下鄉行程！」

鍾沛君也提到，產發局最近流行穿「柯P是我老大」的T-shirt，林崇傑辯稱「在辦公室沒看過，我也沒有這件衣服！」鍾追問林崇傑對於T-shirt的設計感如何評論？林不耐說「就T-shirt嘛！」鍾聞後大酸林「知道你是民眾黨的創黨黨員，所以身分比較敏感！」

(中時 )