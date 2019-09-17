前立法院長王金平17日到台中市府拜會市長盧秀燕，帶來提出經濟發展、交通建設、社會照顧及環境永續等政策建議，並肯定台中各項建設「很有突破」；盧秀燕也感謝王帶來「市政寶典」，一起讓台中更美好，兩人對市政藍圖暢談甚歡。

王金平針對各縣市規劃地方建設，曾拜訪彰化、雲林縣提供市政參考，他17日下午到台中市府拜會盧秀燕，兩人在市長室旁貴賓室見面，王金平帶來七大張政策規劃建議，並由前國家發展委員會副主任委員黃萬翔進行說明，針對經濟發展、交通建設、文化傳承、社會照顧及環境永續等領域提出建議。

黃萬翔強調，台中有潛力，更有實力，足以發展成為亞太國際新門戶；王金平則看著貴賓室窗外櫛次鱗比的大樓建設，稱讚「台中真的非常美麗！」，並肯定台中各項建設「很有突破」，「各項建設很有進展」。

盧秀燕表示，由圖書館、美術館「雙館共構」的台中綠美圖，已在16日動工，將為台中再添一座世界地標；水湳國際會展中心在前市長胡志強任內規劃，她上任後3個月後，就馬上動工。

她指出，王金平是政壇前輩，更是她在立法院擔任立委時的老長官，感謝他特地帶來「市政寶典」，交流市政經驗，一起讓台中這座城市更美好。

(中時 )