美國能源部長裴利（Rick Perry）今天表示，沙烏地阿拉伯產油設施週末遭到攻擊後，針對是否要釋出戰略石油儲備以穩定原油市場，美國正採取靜觀其變作法。

美國總統川普昨天指出，沙烏地阿拉伯產油設施遭攻擊看來似乎伊朗是幕後黑手，不過他強調，他無意訴諸戰爭。這起攻擊事件導致油價飆漲，並引發中東再度爆發衝突的擔憂。

美國上週末曾表示，若有必要擬釋出戰略石油儲備（SPR），這是世界上規模最大的緊急原油供應，足以因應美國約一個月的石油需求，不過美國尚未採取此行動。

正在維也納訪問的裴利表示：「有關於能源市場，總統已指示我，若有必要消弭任何可能的混亂，可從戰略石油儲備釋出原油。」

他說：「不過仔細觀察供應數量，我們有信心市場仍供應充足。」

被問到是否美國可能不會釋出SPR，裴利說：「那當然。『若有必要』是個相當彈性的措辭。」

這起攻擊事件減損全球5%的原油產量，了解國營沙烏地阿美石油（Saudi Aramco）營運情況的兩名消息人士表示，沙烏地石油生產可能需要數月才能恢復正常，而之前的評估則是需要數週時間。

(中央社)