子宮頸癌是女性十大癌症之一，民眾感染人類乳突病毒（HPV）後，演變成癌症至少需要10年時間。若能把握這段時間進行篩檢，則可有效避免病情惡化。澳洲推動公費HPV篩檢後，成功將病毒帶原率下降8、9成，專家呼籲國健署跟進該做法。國健署對此表示，仍在評估可行性，尚未達成共識。

林口長庚醫院副院長、亞洲婦癌研究團體榮譽理事長賴瓊慧表示，HPV篩檢與子宮頸抹片檢查相輔相成，前者目的在於找出帶原者，後者則是檢查子宮頸細胞。研究顯示，抹片檢查篩出中度以上癌前病變、癌症的篩檢率約有82％，若加入HPV篩檢，則有望提升至97％。

賴瓊慧表示，若需推動HPV篩檢，應以多年沒進行子宮頸抹片者為優先對象。一旦篩檢結果呈陽性，就需進一步進行子宮頸抹片檢查，確認細胞是否出現異常。針對已在定期進行子宮頸抹片檢查者，則可等幾年後再進行HPV篩檢，確認是否需進一步檢查。

國健署今年8月曾召開專家會議，討論是否推動公費HPV篩檢，但目前都未取得共識。國健署癌症防治組組長林莉茹表示，該署自1995年起就補助30歲以上女性進行公費子宮頸抹片檢查，成功將標準化死亡率由每10萬人11下降至每10萬人3.2。因進行HPV篩檢後仍需進行子宮頸抹片檢查，該署目前仍趨向於維持現狀，待進一步蒐集實證資料後，再評估公費HPV篩檢的可行性。

(中時 )