著名軍事廠商雷神公司(Raytheon)在美國空軍年度全國大會期間，公佈了他們自費研發的「游準」(Peregrine)中程空對空飛彈，它最大的特色是比射速更快、更靈活，但是體型卻較小較輕量，這樣最大的好處是，戰機載量可增加一倍，這對於內載彈艙空間有限的第五代戰機來說，是求之不得的好武器。

航空主義(The Aviationist)報導，雷神公司高級飛彈系統副總裁湯瑪斯·布辛(Thomas Bussing)說：「游隼將使美國與其他盟國的戰機，能夠攜帶更多的飛彈，也就有更大的空中優勢.....憑藉先進的感應器、導向與推進系統，飛彈已經能做到小型化，代表了空對空飛彈的發展有重大飛躍。」

另一位高級主管馬克‧諾里斯(Mark Noyes) 在展示會演講中表示，游隼飛彈將配備多模式主動導引尋標器，同時具備紅外線成像系統和雷達追蹤，它有新型高性能推進系統、輕化高爆破片彈頭和，輕化機身與模組化控系統。

游隼飛彈預計長1.8公尺，重68公斤，比現役的AIM-120先進中程飛彈(AMRAAM)的3.6公尺、150公斤要小上一半，也輕了一半，甚至還比AIM-9響尾蛇近程空對空飛彈(Sidewinder )更短、更輕，響尾蛇飛彈長2.7公尺、重約86公斤。

Raytheon unveils Peregrine medium-range air-to-air missile at #ASC19. pic.twitter.com/gjPNla3USf — Steve Trimble (@TheDEWLine) 2019年9月16日

根據諾里斯的說法，這種新型飛彈可輕易地被所有第四代戰機(F-15、F-16、F/A-18)和第五代戰機外(F-22、F-35)所攜帶，它將適用於F-35的武器艙裡。然而，他拒絕對記者說明，它是否也適合F-22的武器艙，即使在雷神公司發布的概念影片中，有出現游隼飛彈被一架F-22發射的模樣。

美國空軍目前使用的AIM-9響尾蛇和AIM-120先進中程空對空飛彈，也都是雷神公司生產的。據該公司稱，游隼具有AIM-120的射程，和AIM-9X的靈活度。諾里斯表示，游隼是做為兩種飛彈的補充，還不會取代它們，並說AIM-9X仍將是世界上最好的近距離格鬥飛彈。

就在三個月前，美國空軍宣布洛克希德·馬丁公司開發的AIM-260，用以取代AIM-120，新型飛彈將與AIM-120尺寸兼容，但射程更大。顯然雷神自己努力的飛彈，是想要爭取敗部復活的機會。

(中時電子報)