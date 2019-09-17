據香港東網17日報導，被喻為「日本最美公主」、現年24歲的佳子公主，正展開奧地利與匈牙利訪問行程。這是她首次官方外訪，將出席紀念兩國與日本建交150周年的活動。

佳子公主周二 （17日）身穿菊梅花紋的淺色和服，在維也納出席日奧建交紀念活動，與奧地利總統範德貝倫會面，拍攝紀念照後傾談約40分鐘，並參觀奧花園宮及觀賞維也納少年合唱團演出。

佳子公主將於周四轉抵匈牙利首都布達佩斯，與總統艾德會面，並於周五與總統伉儷共進午餐。

日本佳子公主16日造訪維也納市中心的霍夫堡皇宮（Hofburg Palace），受到奧地利總統範德貝倫歡迎。（路透）

今年3月，佳子公主於日本國際基督教大學（ICU）畢業，對於外界好奇她目前感情世界與理想另一半的條件時，她並未多透露，僅表示希望自己不要太晚婚，另一半希望是「能夠相互陪伴而感到安心的對象」。

據日本《週刊女性》報導，佳子公主在學時期作風平易近人，她都在學生食堂內與同學一同用餐，在圖書館遇到後輩時，更親切地表示「可以叫我佳子就好」。佳子公主畢業後先計畫旅行皇室任務，並未打算就業或繼續升學。

對於外界好奇她的感情世界與理想另一半的條件時，她對自身感情不願多談，只希望自己婚姻「希望不要太晚」，而另一半希望是能夠相互陪伴而感到安心的對象。

(中時電子報)