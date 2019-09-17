台聯黃文玲自稱代柯逾時領表 中選會駁回 19:422019/09/17 中時 郭吉銓 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前台聯不分區立委黃文玲（前中）17日待登記時間過後，突衝至櫃檯自稱攜帶台北市長柯文哲身分證前來領取總統被連署人表格。(郭吉銓攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中選會17日下午5點30分由主委陳朝建（前右二）宣布申請總統被連署人受理時間停止。(郭吉銓攝) 前台聯不分區立委黃文玲(前左)突衝至櫃檯自稱攜帶台北市長柯文哲身分證前來領取總統被連署人表格，由於已過登記時間，雙方僵持不下。(郭吉銓攝) 中選會17日下午5點30分由主委陳朝建宣布受理時間停止時，前台聯不分區立委黃文玲（前右）突衝至櫃檯自稱攜帶台北市長柯文哲身分證前來領取總統被連署人表格，由於已過登記時間，雙方僵持不下，場面一度火爆，後因黃未具備相關文件，中選會最後並未受理。(郭吉銓攝) 前台聯不分區立委黃文玲(左)突衝至櫃檯自稱攜帶台北市長柯文哲身分證前來領取總統被連署人表格，由於已過登記時間，雙方僵持不下，場面一度火爆，後因黃未具備相關文件，中選會最後並未受理，黃悻悻然離開。(郭吉銓攝) 中選會17日下午5點30分由主委陳朝建宣布受理時間停止時，前台聯不分區立委黃文玲突衝至櫃檯自稱攜帶台北市長柯文哲身分證前來領取總統被連署人表格，由於已過登記時間，雙方僵持不下，場面一度火爆，後因黃未具備相關文件，中選會最後並未受理，黃悻悻然離開。 (中時 ) #中選會 #時間 #黃文玲 #身分證 #北市長 也許您會感興趣 推薦閱讀 喊冤巧遇馬俊麟後...王瞳首發文 曬身分證有亮點 11:172019/09/13 娛樂 無黨一身輕 郭稱連假不去中選會 04:102019/09/14 政治要聞 宜蘭桌球比賽時間更改未通知 選手家長不滿 11:512019/09/14 生活 工商社論》新式數位身分證（New eID）引發的疑慮 04:102019/09/16 財經要聞 新身分證具追蹤機制 藍委：這不叫監控什麼叫監控？ 13:382019/09/16 政治 數位身分證監控民眾？內政部：有密碼才能讀取 17:172019/09/16 生活 假登記真鬧場！柯P找人代申請 但逾時遭拒 18:122019/09/17 政治 柯P傳出現中選會登記 幕僚解釋：去載爸媽回家 18:302019/09/17 政治 2020總統選舉連署登記截止 郭柯王均未登記 18:402019/09/17 政治 總統連署登記截止 柯文哲現身中選會引發騷動 19:172019/09/17 政治 政治熱門新聞 有無承諾任郭台銘總幹事？ 趙少康親說分明 - 政治 預言命中郭台銘不選 他爆韓國瑜選前暗藏炸彈 - 政治 郭台銘退選大爆料 發言人：趙少康已答應任郭總幹事 - 政治 勸退郭台銘功臣曝光！徐巧芯點名這3人 - 政治 假登記真鬧場！柯P找人代申請 但逾時遭拒 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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