中選會17日下午5點30分由主委陳朝建（前右二）宣布申請總統被連署人受理時間停止。(郭吉銓攝)

前台聯不分區立委黃文玲(前左)突衝至櫃檯自稱攜帶台北市長柯文哲身分證前來領取總統被連署人表格，由於已過登記時間，雙方僵持不下。(郭吉銓攝)

中選會17日下午5點30分由主委陳朝建宣布受理時間停止時，前台聯不分區立委黃文玲（前右）突衝至櫃檯自稱攜帶台北市長柯文哲身分證前來領取總統被連署人表格，由於已過登記時間，雙方僵持不下，場面一度火爆，後因黃未具備相關文件，中選會最後並未受理。(郭吉銓攝)

前台聯不分區立委黃文玲(左)突衝至櫃檯自稱攜帶台北市長柯文哲身分證前來領取總統被連署人表格，由於已過登記時間，雙方僵持不下，場面一度火爆，後因黃未具備相關文件，中選會最後並未受理，黃悻悻然離開。(郭吉銓攝)

中選會17日下午5點30分由主委陳朝建宣布受理時間停止時，前台聯不分區立委黃文玲突衝至櫃檯自稱攜帶台北市長柯文哲身分證前來領取總統被連署人表格，由於已過登記時間，雙方僵持不下，場面一度火爆，後因黃未具備相關文件，中選會最後並未受理，黃悻悻然離開。

(中時 )