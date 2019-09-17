奧原希望不但輸了中國公開賽第一輪，也可能輸掉自己的世界第3位子。(資料照/美聯社)

2019中國羽球公開賽今天開打首日，儼然成了日本選手落難日，繼現任世界球后山口茜女單首輪爆冷出局後，世界排名第3的同胞奧原希望則不敵近日傷癒復出的前世界球后馬琳（Carolina Marin），同樣無緣晉級，目前世界排名第4、明天才會在女單登場的寶島一姐戴資穎，這站賽事打進8強的話，就有機會在世界排名拉下奧原希望。

馬琳是2016里約奧運羽球女單金牌，去年締造世錦賽女單3連冠，今年1月因為右膝前十字韌帶斷裂開刀休養約8個月，上周超級100系列越南公開賽重返賽場，雖然第一輪就打包，但本周中國公開賽找回一些狀態，面對世界排名前十內的奧原希望，21：16、21：18終結對手希望。

奧原希望是去年中國公開賽女單4強，當時進帳8400分，目前她的世界排名積分92136分，戴資穎89845分，兩人差距只有2291分，而小戴去年中國站首輪出局只獲3000分，不過這3000分並未列入她52周積分最高的前十站，因此本周只要拿到高於她目前第10佳的6420分，積分就會增加，而只要打到8強就有6600分入袋，有機會拉下奧原成為世界第3。

(中時電子報)