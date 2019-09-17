台中市潭子區弘富自辦市地重畫第七批重畫後分配土地，於今年9月3日辦理重畫登記完畢，為加速土地所有權人所有權狀換狀作業，雅潭地政事務所18日下午將在地政所辦理潭子區弘富自辦市地重畫換狀，特別開放單一換狀窗口，讓重畫區內所有權人有快速換狀，節省等候時間。

地政局長吳存金表示，市地重畫將土地的地界重新整理畫定、整理，目的是為達到土地使用的經濟、便利與合適，也是實施都市計畫的方法之一；因開發後的土地能直接供建築使用，土地利用價值提升，土地所有權人也總是最為關心何時能領到重劃後的土地權狀。

吳存金指出，地政局除呼應「陽光政治」理念，將各自辦市地重劃區的進度公開上網，更責成各地政事務所彈性調度人力、開辦快速通關免等待櫃台，透過一站式服務讓民眾快速換領土地所有權狀，實踐「富市台中•新好生活」政策目標。

雅潭地政事務所主任汪懋功說明，為保障土地所有權人權益，讓所有權狀與登記簿能一致，特別辦理此重劃換狀活動。

汪懋功提醒民眾，當日辦理時間為13點30分至16點30分，前來辦理換狀的所有權人應攜帶通知書、印章、身分證正本及重劃前土地所有權狀正本，如所有權狀遺失，請加附切結書(需蓋印鑑章)及印鑑證明書。如有任何疑問，請於上班時間洽詢電話04-25336490分機113。

(中時 )