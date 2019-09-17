為提前因應即將來臨的東北季風可能引發的濁水溪河川揚塵，影響沿岸學校學生學習環境；環保署今年度特別針對雲林縣麥寮、崙背、二崙等3個鄉鎮，補助可能受揚塵影響的22所公立國民小學、共230間教室，裝設新風換氣系統，並已於8月底完成裝設。藉此改善校園學習環境之空氣品質，有效減少河川揚塵影響教室學習環境。

環保署表示，傳統使用空氣清淨機淨化室內空氣方法，雖然可去除多種空氣汙染物，但因無通風換氣功能，易導致教室內二氧化碳濃度累積。環保署本次所補助新風換氣系統包含過濾網、CO2感測器及自動換氣等設備，可同時達到阻隔室外空氣汙染物及引入室外新鮮空氣。

台灣地區秋冬季節盛行東北風，雲林縣麥寮、崙背、二崙鄉位於濁水溪南岸，易因高風速引發河道揚塵造成懸浮微粒（PM10）濃度增加，影響沿岸學校學生的健康。

環保署長張子敬3月曾實地參訪雲林縣崙背鄉陽明國小，並與校方充分討論如何設置新風換氣系統，以期提早因應降低秋冬東北季風河川揚塵影響，提供學童更友善舒適的室內學習空間。而這一波執行成效，未來亦可供教育部國教署做為後續推動的參考。

(中時 )