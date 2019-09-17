蔡英文總統（中）17日出席中美洲獨立197周年紀念酒會，感謝中美洲友邦大力支持臺灣，並期盼與友邦繼續推動更多經貿合作，創造多贏發展。進場時與瓜地馬拉駐台大使葛梅斯（左）、尼加拉瓜共和國駐華大使達比亞（右)相談甚歡。（鄧博仁攝）

蔡英文總統17日出席中美洲獨立197周年紀念酒會，感謝中美洲友邦大力支持臺灣，並期盼與友邦繼續推動更多經貿合作，創造多贏發展。尼加拉瓜共和國駐華大使達比亞致詞時特別強調台灣是最好的夥伴，會後與瓜地馬拉駐台大使葛梅斯等人相談甚歡。

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