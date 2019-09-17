總統出席中美洲獨立198週年紀念酒會 20:012019/09/17 中時 鄧博仁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文總統（左2）17日出席中美洲獨立197周年紀念酒會，感謝中美洲友邦大力支持臺灣，並期盼與友邦繼續推動更多經貿合作，創造多贏發展。尼加拉瓜共和國駐華大使達比亞（右3）致詞時特別強調台灣是最好的夥伴，會後與瓜地馬拉駐台大使葛梅斯（左）等人相談甚歡。（鄧博仁攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統（中）17日出席中美洲獨立197周年紀念酒會，感謝中美洲友邦大力支持臺灣，並期盼與友邦繼續推動更多經貿合作，創造多贏發展。進場時與瓜地馬拉駐台大使葛梅斯（左）、尼加拉瓜共和國駐華大使達比亞（右)相談甚歡。（鄧博仁攝） 蔡英文總統17日出席中美洲獨立197周年紀念酒會，感謝中美洲友邦大力支持臺灣，並期盼與友邦繼續推動更多經貿合作，創造多贏發展。尼加拉瓜共和國駐華大使達比亞致詞時特別強調台灣是最好的夥伴，會後與瓜地馬拉駐台大使葛梅斯等人相談甚歡。 (中時 ) #中美洲 #大使 #友邦 #酒會 #出席 也許您會感興趣 推薦閱讀 日駐台代表 傳駐孟大使接任 04:102019/09/13 國際大事 日本旅遊資訊網因應災害提供各國大使館網站連結獨缺台灣 06:442019/09/13 國際 2020三腳督 護馬大使數學解析韓將贏 08:522019/09/14 政治 海基秋節座談 台企聯前後會長出席 04:092019/09/15 話題觀察 影》出席聯誼茶會 馬英九、韓國瑜上演大擁抱 15:092019/09/15 政治 民進黨全代會 陳水扁：收到通知與出席證 20:192019/09/15 政治 旺報觀點》兩岸兩顆炸彈 請蔡政府都拆了吧 04:102019/09/16 焦點新聞 索媒：索羅門準備驅逐台灣大使與陸建交 09:422019/09/16 國際 索台斷交 外媒：南太友邦或有連鎖效應 20:292019/09/16 政治 駐索大使 傳將被驅逐出境 04:102019/09/17 政治要聞 政治熱門新聞 有無承諾任郭台銘總幹事？ 趙少康親說分明 - 政治 預言命中郭台銘不選 他爆韓國瑜選前暗藏炸彈 - 政治 郭台銘退選大爆料 發言人：趙少康已答應任郭總幹事 - 政治 勸退郭台銘功臣曝光！徐巧芯點名這3人 - 政治 假登記真鬧場！柯P找人代申請 但逾時遭拒 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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