索羅門群島16日決議與台灣斷交、與中國建交。索國外交部今天指出，這樣做符合聯合國2758號決議，也是依聯合國憲章精神所做決定。索國感謝台灣過去36年的友誼與合作關係。

索國內閣會議做出外交轉向的決定，索國外交部長馬內列（Jeremiah Manele）今天做出宣布。

他透過聲明指出，索國決定承認「一個中國政策」，將與中華人民共和國建立正常化關係，台灣過去對索國提供幫助的領域，索國將與中國建立雙邊合作機制接手處理。

他表示，索國政府感謝台灣政府與人民在過去36年來與索國建立深厚、友善的合作關係，謝謝台灣在農業、教育、衛生、鄉村發展方面，提供給索國孩童及民眾的協助。

馬內列指出，索國知道台灣大使館今天關閉，索國外交部會確保台灣官員順利安排相關工作，索國也會遵守維也納公約的原則處理外交轉向過渡期間的相關事宜。

他說，儘管索國外交政策改變，索國政府仍繼續鼓勵台灣與索國之間的貿易與投資，也會照顧在台灣唸書的索國學生。

(中央社)