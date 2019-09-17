副市長楊瓊瓔感謝台中市所有業界老闆幫台中市創造無數就業機會，照顧眾多勞工朋友，市府除全力以赴協助產業發展，努力在環境、環保方面達到均衡。（陳世宗攝）

100％引進未登記工廠示範園區！「潭子聚興產業園區」設廠用地自9月9日起開放預登記，台中市政府經濟發展局17日舉行公開說明會，說明預登記資格、申請方式及審查程序等相關規定，並聆聽廠商意見，現場吸引超過300名以上廠商參與，投資意願高。

為照顧潭雅神及豐原地區中小企業，市府積極推動「潭子聚興產業園區」的設置與開發，園區面積約14.76公頃，對於未登記工廠輔導大有助益。市府在今年8月和台糖簽定土地協議價購契約，9月即辦理持有的12個坵塊產業用地預登記作業，並為了照顧當地未登記工廠，將優先提供半數坵塊供潭子區申請人抽籤選地；其餘18個坵塊，將等到市府開發後，交地給台糖辦理出租作業。

副市長楊瓊瓔表示，感謝台中市所有業界老闆幫台中市創造無數就業機會，照顧眾多勞工朋友，市府除了全力以赴協助產業發展，同時也努力在環境、環保方面達到均衡。台中市目前有將近2萬家未合法登記工廠，在市長盧秀燕以及她擔任立法委員時，共同推動未合法登記工廠相關法案，即將在明年達到10年；市府努力開發土地，期望能提供更多未合法登記工廠進駐，讓它們合法化。

楊瓊瓔指出，市府經歷許多挫折並突破了所有困難後，很高興在今天呈現出「潭子聚興產業園區」，於9月9日起公告一個月期間，由未合法登記工廠的業者進行登記，並特別在市府持有的12個坵塊產業用地中，先提供50％區塊，讓原潭子地區的業者優先抽籤，真正協助在地產業合法化，期望「潭子聚興產業園區」作為未合法登記工廠進駐的示範園區，100％由未合法登記工廠進駐。

經發局長張峯源表示，未登記工廠對台中市經濟發展貢獻良多，但如何輔導這些未登記工廠合法化，成為重要課題，「潭子聚興產業園區」就是市府推出100％引進未登記工廠的示範園區，後續也將推出精密機械園區二期標準廠房(24單元)，以吸納中小型的廠商進駐為主。

經發局說明，該園區預登記坵塊價金每坪17萬元，規劃引進金屬製品、機械設備、電子零組件、運輸工具、汽車及其零件等製造業。土地預登記程序分為「申請資格審查」及「抽籤選地」2步驟辦理，審查標準依地區、臨時工廠登記及資格加分等分項計算，審查合格的申請人得參加抽籤選地。

經發局也提到，後續為避免土地轉賣炒作情形發生，市府也規範進駐廠商應於土地產權移轉登記後，4年內依法取得使用執照及工廠登記核准函文，正式營運8年後才能移轉。

潭子聚興產業園區產業用地預登記自9月9日起至10月9日止，受理資格審查申請，預登記土地圖冊及申請書請至市府經發局網站( http：／／www.economic.taichung.gov.tw／ )下載，或至皆豪實業股份有限公司(潭子區福貴路73號)及市府經發局工業科(西屯區台灣大道三段99號惠中樓5樓)索取。

(中時 )