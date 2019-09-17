國際民航組織（ICAO）每3年一度的大會，台灣今年仍未收到邀請函，交通部官員指出，即使沒有收到邀請函，仍會派員參加大會，在場外進行交流，外交部與交通部預計後天召開記者會對外說明。

ICAO每3年舉行一次大會，討論航空安全、保安、運輸等議題，制定世界各國共同遵循的規範與標準，確保全球民航機安全及有序的成長。2013年台灣以貴賓的身分，參加睽違40年的ICAO大會，但2016年未繼續受邀，只能派員在場外交流，今年可能也會循相同模式。

官員表示，世界各國都是ICAO的會員，如此重要的場合，台灣不能錯過，雖然我非會員，但是台北飛航情報區（Taipei FIR）為西太平洋空中航路樞紐，緊鄰福岡、馬尼拉、香港及上海等4個飛航情報區，去年提供約175萬架次的飛航管制服務，旅客超過6890萬人，尤其從北美經日本到東南亞的航班，台灣上空是最便捷的路線，若台灣無法跟上國際的調整腳步，航空管理恐出現漏洞，仍要派員前往，與友好國家交換資訊。

(中時 )