耐力持久的美國女泳將湯瑪斯今天成為史上首位橫渡英吉利海峽4次且中途沒有停下來休息的人，去年才抗癌成功的湯瑪斯在長達54小時的挑戰過程中，只靠液體配方飲料補充能量。

37歲的湯瑪斯（Sarah Thomas）來自科羅拉多州，去年她才接受完乳癌治療並抗癌成功。湯瑪斯完成這項破紀錄的游泳事蹟，並把這項成就獻給抗癌成功的同伴。

過去曾有4名泳將在沒有休息的情況下，連續泳渡英吉利海峽（English Channel）3次。

路透社報導，湯瑪斯今天早晨在英國南部多佛（Dover）附近的海灘上岸，她筋疲力竭且感到喉嚨疼痛。

她隨後以沙啞的聲音告訴英國廣播公司（BBC）：「有很多人到海灘看我，並祝我安好。他們真的非常好，但現在我只感到很震驚，我簡直無法相信我們做到了。」

湯瑪斯表示，在海中游泳最困難的地方是要應付海水，鹹的海水讓她喉嚨和嘴巴感到疼痛。

理論上，湯瑪斯的游泳路線應只有130公里長，但受到英吉利海峽強勁海流影響，她實際上游了210公里。湯瑪斯還說，她在沿途看到許多魚類和水母。

(中央社)