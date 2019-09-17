在沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）的兩座主要煉油廠遭無人機攻擊，導致供油能力大減之後，俄羅斯立即向沙國推銷自己的S-400防空系統，並表示美國的愛國者系統可能對無人機沒辦法，但是S-400可以。

俄國S-400系統的雷達與發射車。(圖/Almaz-Antey)

防衛世界(Defense World)報導，俄羅斯總統普丁在評論沙烏地油廠襲擊一事時，提到他願意提供S-400系統，他說：「為了保護沙烏地阿拉伯，我們準備向該國提供相應的援助....利雅德當局只需做出一種明智的決定，比如像伊朗那樣，購買S-300系統，或者和土耳其那樣，購買S-400系統，都是不錯的做法。俄國的防空系統，將能夠可靠地保護所有基礎。」

9月14日，葉門胡賽組織對阿美石油公司的Buqyaq和Khurais兩處油田加工廠發動多架無人機的襲擊，成功造成供油設備癱瘓，引發大火，導致導致全球原油供應量短少接近6％，全球油價預計將上漲近15％。

然而根據五角大廈的說法，這場攻擊，十幾架無人機僅是幌子，真正的破壞力是伊朗提供的高精準度巡弋飛彈，因為只有它們才能能夠突破沙烏地阿拉伯的愛國者飛彈防空系統，以及其他短程和中程防禦系統。

(中時電子報)