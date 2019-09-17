今日(17日)是登記成為2020總統選舉被連署人最後一天，一直宣稱要選總統的前立法院長王金平並未前往登記，反而選擇去台中與國民黨內非王派的台中市長盧秀燕見面，回歸黨內。

王金平在臉書表示，拜訪盧秀燕市長，除了是他倆很久沒好好坐下來聊聊天，趁這個機會來關心她的近況，另一方面，也是將他之前幫台中做的市政建設規劃，帶來讓她參考，希望讓台中未來能夠更進步，好還要更好，成為一個不輸台北的國際大都市。

王金平聲稱他針對台中一共提出了七項重要的建議，當然也包括未來建設時所需要的基金，應該要怎麼樣來循環使用，通通都規劃好了，這個建設規劃是當初他宣布要參選總統之後，就開始針對全台各縣市，以不同地區最急迫性的需求面向下去做通盤檢討，包括雲林、彰化、雙北市等等，每個縣市都有專屬自己的未來藍圖。

對於記者詢問為什麼要來幫各縣市做建設規劃，王金平指出主要是因為他在中央這麼久了，希望幫忙地方做一些規劃，未來才能夠跟國政連結，這是很好的事情。另外他認為中央跟地方應該要從垂直關係，轉變成水平的夥伴關係，大家一起合作、交流，整個國家的建設體系才能夠活暢，也才真的是人民之福。

王金平還說他前陣子拿建設規劃給前台北市長郝龍斌看，郝看完之後讚不絕口，未來自己也會持續找機會把這些規劃書拿給各縣市首長做參考、做簡報，不分政黨和顏色，希望由他來踏出第一步，化消藍綠惡鬥，用我微薄的一份力量，和地方合作，共同讓台灣變得更好。

(中時 )