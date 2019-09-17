國家機器介入選舉又一樁？外交部宣布訂定「外交部協助直轄市市長出訪作業要點」，明訂若總統候選人出訪，外交部一貫不提供協助，也不安排拜會行程，被認為根本就是「韓國瑜條款」；對此，韓競辦表示，2011年蔡英文訪問英國，時任駐英代表張小月也是幾乎全程陪同，呼籲外交部不應做為政黨打擊對手的工具。

韓國瑜競選辦公室表示，外交部有良好的傳統，不應做為政黨打擊對手的工具，總統候選人可能是未來的國家元首，外交部基於職責，應指示外館接洽相關單位提供安全維護、機場禮遇及其它適當協助，例如2011年，民進黨主席蔡英文訪問英國，當時駐英代表張小月幾乎全程陪同，顯示當時馬政府並沒有干預駐外代表的行政裁量權，「馬前總統展現出堅持行政中立的度量和風範」。

韓競辦提出，2015年，蔡英文與朱立倫分別以民進黨與國民黨總統候選人身分訪美，當時相關駐處曾聯繫當地單位，提供機場禮遇及安全維護，但為何這次蔡英文不能訪美，就修訂了外交部的內規？

此外，韓競辦質疑外交部「故意讓特定總統候選人穿小鞋」，外交部這項規定是否已涉及行政不中立？韓競辦呼籲，外交部應比照往例，在不涉及競選活動時，給予總統候選人安全與便利的安排與照顧，外交部不應雙重標準、前是今非。

韓國瑜競選辦公室再度呼籲，期望外交部能有一套可長可久、一視同仁的行政中立辦法。

(中時 )