深夜震撼！ 郭台銘：不參與連署競選總統

沈富雄日前曾經預測郭台銘百分百會選總統，而對於郭台銘昨（16）日晚間11時聲明不參加2020連署競選總統，沈富雄今（17）日在政論節目《雲端最前線》中指出，郭董非常沒道義，沒把他當成是自己人！

沈富雄在節目中表示，昨天晚上接近12點，朋友打電話把他吵醒，告訴這消息，沈還質疑友人在講甚麼？講甚麼？為什麼？愚人節還很遠！是在騙肖ㄟ！後來沈才曉得是講真的！他覺得郭董從4月演到現在大概5個月，「郭董叢林冒險記」，是誤入叢林的首富，昨天是完結篇，今天大家已經不在乎他選不選，但是大家都在猜，Why？為什麼不選？為什麼用這個方式？為什麼用這個時間點向大家宣布？

沈富雄說，只要是郭董親手操盤的，都很糟糕，但是大家不忍苛責，對他期望很高，不忍心用嚴格角度批判。但是最失敗的就是上周四的「脫黨聲明」，昨天晚上更失敗，他自己沒感覺。他退出對他好，對台灣也省得對大家一番折騰。

為何選晚上11點？沈富雄說，這也是精算，但替柯文哲叫屈，若今天才說，對柯文哲太殘忍，昨晚講可以給柯文哲一天考慮，但這是讓人想吐的安排。

另外，郭說不選，搞一大堆理由，甚麼階級、仇恨，沈富雄說「騙人的」，因為郭選才這樣？郭退出一切回到正軌？如果是講真話，大家也錯看郭董，郭董的霸氣、擔當、義力、抗壓性，到哪裡去了？連這些都受不了，選甚麼總統？這些是國中寫的句子。沈富雄說，如果是柯文哲不選，柯文哲會說能量不夠選甚麼？多可愛！

至於郭說還是中華民國派，沈富雄認為，現在甚麼派都沒用了啦，人家不管是甚麼派，已經是廢話了！而「中華民國需要我，我郭台銘永遠在」，這也是廢話，郭台銘在不在已經無所謂，無足輕重。既然退出總統大選，以後郭台銘講話沒效果了、無力了，或許可以去見川普，但是在台北路上走路，已把自己形象搞糟了！

沈富雄也向永齡基金會顧問高虹安喊話，他最在意的，要瞪著眼睛看郭，看郭的信用還在不在？郭董可不可以說到做到？

沈富雄強調，郭董沒辦法讓人諒解的，郭其實有勝選的可能，但是以他外行人，越選越沒興趣、很費力、食之無味，「像我都覺得可以一戰！」

沈富雄還預測，如果今天投票，蔡英文勝選機率55％，郭董45％，韓國瑜是零，但郭董認知顯然不同！

沈富雄也抱怨，「我必須講，郭董做這樣的做法，非常沒有道義，我都以為我算內線，像郭董選誰當副總統，我都以為只有我跟郭董與當事人知道，但是他沒把我當自己人。他也對不起柯P，到底他甚麼時候通知柯P？」

對此，永齡基金會顧問高虹安表示，昨天大概中午還下午的時候。沈富雄認為，「不應該這樣，還談結盟！」高虹安則透露，柯市長知道的時候還蠻平靜的！

沈富雄有點動怒說，這不是重點，要做好的發言人，講這句話，就是浪費大家時間，大家不在乎柯文哲平靜不平靜，是在乎郭董的待人處事。

高虹安接著解釋郭董發退選聲明始末，亦即本來是今天要跟大家做一個正式說明，以及沈大老的一些好朋友，他們其實是希望能夠跟好朋友一一致意傳達。但不知道為何媒體已經走漏了，昨晚11點這個時間，非常不希望是這一個時間點去做這樣的方式，因為媒體提前跟他們問一些訊息，所以才會臨時在11點。相信郭會跟沈大老親自說明。

沈富雄急著說，不用了，說明是多餘的！

高虹安接著解釋，郝龍斌昨晚本來是跟趙少康有約，本來就已經約好一個會議，去到趙少康家之前接到郝龍斌的電話，郝先生說他想來參加。昨天的話大概是約中午到下午的時間，已經有確定下來今天會做這個說明，當然第一個就是想到跟柯P說，因為柯P幫助最大，免得柯P又發言，因為他昨天有一個節目，讓他先知道，應該是中午或下午。

高虹安表示，到了趙先生家裡，郝先生也在，會議完，本來跟郭先生講，那是不是…因為趙少康已經答應當總幹事，所以先通知的人當然第一個是柯，第二個想通知趙，因為本來都已答應要開工當總幹事，第三個是王。但是在趙的會議完，媒體開始打電話來，有在詢問一些內容，是誰走漏就不多做揣測，團隊緊急開會到晚上，與其走漏，只好先做聲明。甚至連王院長都是今早郭先生才說明。

沈富雄又補一句，「非常不應該」！

(中時電子報)