孫東寶最神的而且跟其他夜市牛排店區隔最大的，就是「玉米濃湯很好喝」！直呼「玉米濃湯才是本體阿！」（摘自孫東寶臉書）

有吃過孫東寶嗎？前陣子在台灣快速展店，一間接著一間開，打著台式牛排教父的名稱，慢慢站穩在牛排市場的位子。日前有位網友好奇，許多人認為孫東寶跟夜市牛排同等級，難道真是如此？在廣大網友的神分析後，發現有2點，孫東寶跟夜市牛排仍有所區別，分別是「環境舒服」、「濃湯好喝」尤其是「玉米濃湯」。

一名網友好奇，他日前去孫東寶用餐，認為體驗不錯，朋友卻大罵不好吃。因此在PTT上詢問網友，是否孫東寶有如她朋友所說的那麼糟。他表示，「今天中午吃了孫東寶，點的是老饕，價格在200內。覺得還不錯啊上ig打個卡，結果被一群朋友狂轟爛炸，大家都說孫東寶超難吃。可是本帥覺得很讚啊，牛排大塊cp值夠，玉米濃湯也蠻有味道的，而且餐包居然是熱的，裡面還有餡欸！你各位倒是說說，孫東寶難吃在哪裡」？

原PO氣憤不平的發文引起網友熱議，綜合網友的討論，認為孫東寶不是不好吃，而是它就是位在夜市牛排店的等級，只不過連鎖式的行銷，跟外面一般牛排差異不大，甚至最近已有點「胖老爹化」了。

但還是有饕客網友表示，孫東寶最神的而且跟其他夜市牛排店區隔最大的，就是「玉米濃湯很好喝」！直呼「玉米濃湯才是本體阿！」、「這家就賣玉米濃湯的」。另外因為連鎖式經營，服務上以及環境裝潢上，的確都比同價位牛排來的好，或許這就是台灣人現在要吃夜市牛排時，都會選擇去孫東寶，可以吹冷氣，又比較衛生，造成還需要排隊的盛況吧！

(中時電子報)