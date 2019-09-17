睽違兩年，「不會失敗的她」回來了！日本收視率女王米倉涼子6度拿起手術刀，日前確定接演《派遣女醫-X》第六季，消息一出，引發劇迷熱烈討論，而WAKUWAKU JAPAN17日也正式宣布將於10月份與日本同期首播，與米倉涼子共同誓言：「就算是在令和播出，我也不會失敗。」

米倉涼子模特兒出道、1999年轉換跑道挑戰戲劇圈，現迎來演員身份出道20周年，無論何時體態總是維持在巔峰狀態，今年也挑戰了百老匯經典音樂劇《CHICACO芝加哥》，對於演出《派遣女醫-X》的感想，她表示：「像《派遣女醫X》大門未知子這樣有自信的角色，可以說出自己絕對說不出的台詞，很有趣。」

由米倉涼子飾演的大門未知子在第五季從死神手中逃過一劫後，這次將面對更加強大的的考驗，市村正親、中山裕介、武田真治、清水美智子、藤森慎吾、戶塚純貴等演員都將加入演出陣容，均表示能參與此系列相當緊張興奮，更期待與米倉涼子對戲。此外人氣配角勝村政信主演的特別篇《拜金外科醫-Y》也確定在10月播出，為《派遣女醫-Ｘ》第六季暖身。

(中時 )