台索斷交，蔡英文總統全力鞏固其他邦交國，今晚出席「中美洲獨立198週年紀念酒會」時告訴與會友邦，我們誠心誠意，不做華而不實的承諾，也不會亂開空頭支票，「但只要朋友有需要，我們有能力，真正的朋友絕對是全力以赴，合作無間」。

今晚的酒會中，包括尼加拉瓜駐台大使達比亞、瓜地馬駐台大使葛梅斯以及宏都拉斯大使館代辦卡洛思等駐台使節代表都出席。蔡英文表示，中華民國台灣與尼加拉瓜、瓜地馬拉及宏都拉斯都有非常深厚的邦誼。我們相互扶持、一起成長，並創造許多合作的成果。

她說，「相信很多朋友也看見新聞，在中國的威脅利誘之下，我們失去了一個友邦」。這幾年來，中國不斷用各種方式打壓台灣的國際空間，希望台灣屈服，接受「一國兩制」。她昨天已經說過「這是不可能的」。

蔡英文強調，儘管中國打壓，但是台灣誠心誠意對待朋友的態度不會改變，維持亞太區域和平及繁榮現狀的立場不會改變，台灣人民希望參與國際的決心也不會改變。

蔡英文強調，我國「踏實外交」著眼的是互惠互助的長遠未來。只要朋友有需要，我們有能力，真正的朋友絕對是全力以赴，合作無間。

她說，我們三個邦交國的咖啡在台灣非常受歡迎，風味各有千秋；進口的牛肉、海產和水果，也很受到台灣市場的肯定。她期待有更多中美洲的優質產品來到台灣，讓台灣成為中美洲商品在亞洲的行銷中心。政府也會持續透過和企業組成的專業團隊，跟中美洲友邦擴大合作關係，一起開拓產品市場。

除經貿交流之外，蔡英文也提到，有越來越多的台灣年輕人到中美洲觀光旅遊，同時學習西班牙文。不論是官方或民間的交流，我們都要不斷提升。面對氣候變遷等全球化挑戰，台灣也會跟各個友邦一起努力，共同實現聯合國永續發展目標。「我們一起來讓世界變得更好，創造更多的感動。」

蔡英文隨後也邀請與會貴賓共同舉杯，祝尼加拉瓜、瓜地馬拉，以及宏都拉斯三國元首政躬康泰，國運昌隆，並祝福台灣與中美洲友邦邦誼歷久彌新。

(工商 )