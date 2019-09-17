鴻海創辦人郭台銘棄選2020總統連署，身為「郭粉」的無黨籍北市議員鍾小平，遭網友大酸「站錯邊」，鍾不以為意，還透露郭台銘要他去選新北市第一選區（淡水、八里、三芝、石門、林口、泰山），並強調「郭柯聯盟」沒有散，將會主打立委選戰，各推人選，更酸國民黨主席吳敦義對反送中、一國兩制不敢吭聲，大嗆「國民黨是廢物黨！」

鍾小平表示，郭台銘有叫他去選新北市第一選區，他雖然還沒正式決定，不過自己確實出生於石門老梅香，所以會傾向選此區，加上「三淡石」多為年輕選民，對郭柯聯盟有利，他也會和郭合掛看板，自己也會持續用無黨去選，不會加入民眾黨，「因為我是郭黨！」

對於郭不選是否影響選情？鍾小平仍樂觀說，郭不選反而更加碼重視立委這塊，不分區會向民眾黨建議，但當然仍以柯的決定為主。而區域立委部分，鍾小平證實，郭幕僚郭昕宜會選台中市北區，蔡沁瑜選桃園八德，李縉穎選新北第十選區，甚至還有更多幕僚都出來選，「郭柯聯盟沒有散，會主打立委」。

鍾說，由於郭柯民調都無法贏蔡英文總統，他認為郭也一定不會拿11月的政黨票去選，唯一可能是等國民黨總統參選人韓國瑜崩盤，對比民調要掉到20％，才會叫郭回來選，但吳敦義一定不准，所以除非黨內罷免吳。

至於被網友酸站錯邊，鍾小平講著講著愈來愈氣，細數當時黨內初選，立委林郁方等人無情的攻擊他，北市黨部主委黃呂錦茹連議員都不想提名他，他才退黨跟你拚，自己一直都是中華民國派，國民黨只有他一個「鳥」議員敢罵，並支持香港反送中。

鍾還嗆，但吳敦義面對香港事件和一國兩制，卻都不敢吭聲、嗆聲，這種主席根本廢物，這樣的統派政黨快下台吧，只要吳下台、國民黨回到中華民國派，他就會回國民黨，「但這個國民黨現不就是一個廢物政黨！」

(中時 )