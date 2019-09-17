人民保母伸援手當保母顧3姐弟，病婦淚眼感謝。(桃園警方提供／蔡依珍桃園傳真)

人民保母伸援手當保母顧3姐弟，病婦淚眼感謝。(桃園警方提供／蔡依珍桃園傳真)

人民保母伸援手當保母顧3姐弟，病婦淚眼感謝。(桃園警方提供／蔡依珍桃園傳真)

人民保母伸援手當保母顧3姐弟，病婦淚眼感謝。(桃園警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園黃姓婦人昏倒送醫，清醒時一心念著無家可歸的3名兒女，報案拜託警方協助，桃園警分局龍安派出所員警到宅發現3名小孩呆坐家門前，立即帶到醫院讓黃婦心安，隨即帶往派出所，黃婦診療後立即到派出所接回，淚眼感謝人民保母協助。

桃園警察分局龍安派出所副所長程克強及警員許卉汝，16日晚間接獲轄區醫院轉報有民眾需要緊急協助，到場發現，黃姓婦人因急病昏倒送醫，急救清醒後院方安排診療檢查，需要5個小時。

但黃婦心懸著3名子女，最大的姐姐才國一、2個兒子分別就讀小六和小三，沒有鑰匙回家，也沒人照顧，臨時沒有親友可以寄託，只能拜託院方代為向警方求助。

程克強獲悉連忙安慰她安心就診，立即前往黃家，果真發現黃家3姐弟找不到母親，坐在家門前不知所措，馬上將他們帶到醫院探望母親，讓母子都安心後，再將3姐弟帶返所內休息作功課，待黃婦人出院後到所內接回。黃婦人對於人民保母適時伸出援手當保母，倍感溫暖及感謝。

(中時 )