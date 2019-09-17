高雄市長韓國瑜。(中時資料照)

宣布不參與連署 郭台銘：永遠中華民國派

鴻海創辦人郭台銘昨深夜宣布不參選2020總統連署，國民黨支持韓國瑜可望團結絕無貳心。但據近期一民調顯示，如果是國民黨韓國瑜對上民進黨蔡英文，蔡英文將以38.1%勝過國民黨韓國瑜的25.7％，雙方差距12.4個百分點。韓國瑜如何克服差距，贏得2020大選？文化大學新聞系主任胡幼偉指出，老韓就要狂喊「人民有錢」！讓去年的「韓流票」還是投給韓，韓就會勝選！

胡幼偉今在臉書貼文表示，他最近仔細思考，覺得老韓要勝選，關鍵不在於郭、王、呂或其他候選人選或不選。主要還是去年的「韓流票」如果明年都還是投給韓，韓就會勝選！這些基層韓流票，多半不是網路一族，也不是「知識韓」；但他們絕對是「庶民經濟韓」！

胡幼偉指出，庶民們他們不了解什麼是大數據或人工智慧，對國家領袖也沒有要求特別多，只要能幫助他們「貨出的去、人進的來，能夠發大財」，這票就會投的下去。

胡幼偉表示，老韓直接承諾「人民有錢」，老韓的造勢場，人聲鼎沸，那是35萬人的造勢場合，也是個有35萬人在消費的超大熱鬧市場，眼見為憑，他們ㄧ次次親眼看到，韓流就是人潮，人潮就是錢潮！跟著老韓走，確實有些人賺到了錢，這是口號能變鈔票的鐵證，那他們為什麼不支持老韓呢？除了老韓，誰聽說、誰看到過，跟著哪個候選人走，有誰賺到過錢了呢？

所以，胡幼偉建議，當蔡阿姨猛嗑「芒果乾」時，老韓就要狂喊「人民有錢」！因為，經濟問題太重要了！唯真不破，也唯錢不破！誰能讓人民相信，選他，我會賺更多錢，誰就是下任中華民國總統！

(中時電子報)