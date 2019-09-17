為慶祝中共建政70周年而舉行的閱兵典禮，近期在北京進行第二次全流程演練，有多款裝備在北京市民前亮相。其中有兩款新型無人機將在閱兵典禮中首度公開，分別是傳聞已久的「利劍」無人攻擊機，以及性能與設計直追美軍SR-71黑鳥偵察機的「無偵-8」超音速無人偵察機。

據《多維新聞》報導，過去幾天共軍參加閱兵部隊和武器在天安門進行第二次全流程演練。雖然多數裝備均覆蓋蒙皮，但根據外形，外界發現中共將公開展示兩款最新無人機。這些在網路上流傳的圖片顯示，兩款新型無人機均使用軍用卡車搭載，其中一款是「無偵-8」超音速無人偵察機，另一款是「利劍」無人攻擊機。

網路流傳的中共閱兵村空照圖，由下而上分別標出利劍無人攻擊機、翼龍II察打一體無人機與無偵-8無人偵察機。（圖／鼎盛軍事）

觀察人士指出，無偵-8今年初曾在西部基地出現，《中國航空新聞網》亦曾於2015年刊載過該機執行任務的報導，當時被認為是一款執行遠程飛行任務的戰略偵察機。其速度據稱在3至5馬赫之間，飛行速度和動力系統原理被認為類似美國的SR-71黑鳥偵察機，但尺寸較小，較接近美軍D-21高空高速無人偵察機。D-21多年前曾被共軍擊落，殘骸仍在北京軍事博物館展出。

報導說，無偵-8目前任務是對中遠程反艦/對地攻擊導彈進行打擊與效果偵察，但也能夠借助極佳的隱形設計，執行穿透敵方防空網的秘密偵察任務，任務範圍可覆蓋整個西太平洋。

另一款「利劍」無人攻擊機由瀋陽飛機公司設計、洪都航空工業生產，屬大型隱形無人攻擊機，於2013年首飛，2016年通過驗收，據稱有多項關鍵技術突破，該機可能已開始量產進入實戰階段。

在北京街頭進行閱兵排練的利劍無人機展示車。（圖／鼎盛軍事）

美軍代號SR-71黑鳥偵察機是速度高達3馬赫的遠程戰略偵察機，目前已全部退役。該機最大速度3.3馬赫，最大升限30,500米。而D-21無人偵察機則於1962年研發，時速3馬赫，升限高達30,000米。

報導表示，SR-71退役後，美國新型SR-72無人戰略偵察機仍在研製當中，與利劍類似的美軍X-47B無人攻擊機仍在進行各種試驗，且已衍生出MQ-25黃貂魚無人空中加油機。若與美軍相比較，這次閱兵公開無偵-8 超音速無人偵察機和利劍無人攻擊機均已實現成軍服役，共軍在無人機領域的技術較其他空軍裝備發展更快，幾乎已追上美軍進展。

(中時電子報)