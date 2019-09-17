伊林女星安妮17日出席台北觀傳局「跟著台北畫刊走進埕裡好食光」活動，扮成最美轉學生現身迪化街，和觀傳局長劉奕霆一起做烹飪，特愛台菜的安妮擁有廚藝認證丙級證照，去年也出過食譜書，最喜歡的料理就是滷肉飯，食譜書裡面就有一個單元全部都在教做各式滷肉飯。

來自俄羅斯的安妮一直有著在台灣開店的夢想，連店名都想好叫「安妮的滷肉飯」，活動現場正好是在迪化街，安妮大秀手藝選用了迪化街知名的中藥材下廚，和劉奕霆一同完成一道「國民氧氣藥膳魚湯」，她也分享自己最愛吃的中藥是紅棗，生吃最讚。

接下來安妮將擔任助教，陪著參與者沿著迪化街一段，來堂舊埕新時代的歷史課，聆聽百年歷史建物如何華麗轉身，再從當地食、藥材到餐桌，前往在地烹飪教室體驗傳統料理製作。

前陣子安妮為了拍攝寫真書，以健身搭配控制飲食，將每天飲食熱量控制在1300卡內，每天只吃蛋白或是魚肉、豆腐、青菜，體重從55公斤變成現在約51公斤左右，體脂僅19%，拍完寫真後她也終於解除忌口封印，開心說：「我現在終於可以盡情享受台灣美食啦！」

(中時 )