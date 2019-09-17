汪小菲發文。（圖／翻攝自汪小菲微博）

昨(16日)深夜，兩位「董」字輩名人都在網上掀起熱議，先是周杰倫「周董」釋出和五月天主唱阿信的合作MV，引發網友搶聽，而鴻海創辦人郭台銘「郭董」也突發出聲明，宣布不參與2020連署競選總統。和大S結婚9年的台灣女婿汪小菲，今凌晨則有感而發說，大家都在聽周董新歌，自己則被郭董聲明嚇得心驚膽顫，「心跟坐過山車似的，關鍵我還投不了，只能乾瞪眼」。

天王周杰倫昨晚上線新歌〈說好不哭〉，加上天團五月天阿信加持，不到半天在Youtube便破了200萬點閱，截至今天傍晚已達522萬，討論度之高可見周董人氣與關注度仍在華人男星之冠，汪小菲則發文說：「大家都在回憶青春，聽著周董的時候，我在台灣這邊一直在關注著郭董的消息。看來還是咱們大陸的兄弟姐妹們踏實啊……大環境確實好」。

昨晚同一時間，郭台銘丟出震撼彈宣布不參與2020連署競選總統，常台北、北京兩邊跑的汪小菲，昨轉發了《環球時報》消息，坦言對郭董消息更有感，更說：「這邊每到選舉那心跟坐過山車似的，關鍵我還投不了，只能乾瞪眼」，似乎對台灣政治有些焦慮，有網友建議他：「要不你也聽聽〈說好不哭〉哦」，汪小菲則笑說：「聽了，我能不聽嗎」。

(中時電子報)