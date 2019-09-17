世界羽聯超級1000系列中國公開賽今天點燃戰火，台灣只有男單「羽球王子」王子維及男雙「寶島內戰」兩場比賽，王子維單打首輪面對生涯輸多勝少的丹麥選手維汀胡斯（Hans-Kristian Solberg Vittinghus），21：16、21：19直落二勝出，第二輪要挑戰前世界第一的大陸好手諶龍。

王子維過去6度和維汀胡斯交鋒以2勝4敗居下風，且最近交手苦吞2連敗，今天一開賽「羽球王子」陷入落後6分劣勢，但靠著連搶8分打出氣勢，一舉收下首局；次局王子維用4：0跨出好的第一步，一路領先到先出現5個賽末點，但維汀胡斯接連化解4個賽末點，將分數追到20：19王子維只剩1分領先，「羽球王子」頂住壓力，沒讓對手翻盤。

至於男雙的寶島內戰，盧敬堯/楊博涵21：17、21：17擊退廖敏竣/蘇敬恆；明天第2天賽程，台灣球迷關心的戴資穎、周天成兩位球星都會出賽，小戴是10點開打的第1球場第3場比賽，周天成則是同一球場第5場比賽。

(中時電子報)