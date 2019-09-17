台北君悅酒店人氣Buffet餐廳「凱菲屋」宣布調整價格，自10月1日起平日的午、晚餐自每位成人1480元將漲100元至1580元，5至12歲兒童價格則自750元調漲為790元；假日及下午茶時段則維持不變，君悅表示：「我們已有4年都沒有調漲過價格，而近年原物料、食材與人力成本增加，所以才進行這次調整。」不過為讓賓客仍樂意買單，菜色也會較以往有更多元豐富的變化。

近年原物料和基本工資齊漲，許多飯店為因應成本和兼顧料理品質而陸續調整價格，凱菲屋也並非今年首家調漲價格的飯店Buffet餐廳，福容大飯店台北一館的田園自助餐廳在1月1日起就宣告每位自780元+10%調整至835元+10%，漲幅約7%。福容表示，雖有漲價，但「料好實在」比較重要，目前看來仍不滅消費者前來用餐的意願。

去年第4季也已有多家喊漲，包含台北文華東方酒店的文華Cafe周一至周四晚間餐期調漲100元，價格從1880元+10%變為1980元+10%，台北晶華酒店的栢麗廳平日午餐自1090元+10%漲至1180元+10%，晚餐從1290元調漲為1380元，台北喜來登大飯店的十二廚則在各餐期調漲100元。此外，也有飯店業者改變型態，台北西華飯店的自助餐廳B-One去年11月起便只供應房客早餐，特殊節慶才會開放Buffet用餐或接包場訂單。

(中時 )