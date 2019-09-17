總統、副總統被連署人領表登記至今日截止，中選會表示，目前共有50人前來領表，8組申請登記，而其中一組被聯署人為藍信祺丶胡宗偉。54歲的藍信祺曾犯下殺人、公共危險等罪，過去是惡名昭彰的「前十大槍擊要犯」，不過這幾年他卻忙著想要當總統，但是都失敗。在今年年初藍還在臉書上貼文表示要把「蔡英文民進黨、國民黨畜牲公開處決」，在3月底又再次刊登「合法誅殺蔡英文...」遭提起公訴。

藍信祺17歲時就犯下「虎山雙屍命案」遭判刑19年，被捕後又鋸斷少年觀護所鐵窗柵欄逃出。藍信祺81年8月出獄後，又涉及槍械走私被拘役八十天。他因為不滿被警方偵辦在信義計劃區引爆大批瓦斯桶洩忿，並揚言要「火攻總統府」，不過後來被警方查獲當場汽車逃亡最終落網，落網後警方將他依叛亂等罪嫌移送，不過檢方對他改以公共危險罪嫌起訴，但後來藍就因精神異常這個原因而交保獲釋。

他在2011年時用「世界台灣皇帝」的名義首次參選總統，因資格不符合被中選會駁回、2015年又再次宣布要參選總統時，更提出要大赦天下、開放天體營等政見，不過最後還是因為連署沒有達到法定的人數，因此保證金遭沒收。

(中時電子報)