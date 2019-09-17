走路是最不受時空限制、想到就能起身實踐的行動。好消息是，單單每天走路去搭公車、步行到巷口買早餐......透過日常通勤、採買等過程中少量多次的步行，效果跟長時間運動一樣好。

1.你會發現，褲頭慢慢鬆了

這是走路最明顯且實際的好處。美國疾病管制局（CDC）就發現，胖子愈多的州，愈多人出門依賴開車，幾乎不走路。

規律的步行能增加胰島素敏感度，有助減少腹部脂肪囤積。

2.你的腿看起來美極了

隨著年紀增長，肌肉流失、靜脈曲張的發生機率大增，都可能讓我們的腿變得難看。但只要養成走路習慣，即使過了50歲，你還是能穿上短裙，驕傲秀出結實有肌力的美腿。而且每天走路，比偶爾運動更能維持骨密度。

3.你的心臟、血管會感謝你

走路有助提升免疫力，感冒季節來臨時較不容易中鏢。（圖片來源：pixabay）

每天走個20分鐘，就能降低第二型糖尿病風險達35~50％。每天多走1千步，也有助降低血壓。如果一天能花1~2小時走路，還可減少三分之一的中風機率。整體而言，你的心血管疾病風險約可降低20~35％。

4.體內病毒沒機會興風作浪

走路有助提升免疫力，感冒季節來臨時較不容易中鏢。一項研究發現，每天規律走路20分鐘、一週至少走5天的人，相較於一週只運動1天者，生病天數少了近五成。而就算生病，症狀也較輕微、較快痊癒。

5.別懷疑，記憶力是走出來的

每天走路20分鐘就能降低阿茲海默症風險達20~35％。研究更觀察到，長者一週走路3次，每次達40分鐘，一年下來，腦部掌管認知記憶與情緒的海馬迴，容量甚至能增加2％。正如《大腦當家》作者、發展分子生物學家麥迪納（John Medina）所說：「大腦是在走路運動時發展出來的。」

6.走快一點還能延長壽命

走路能降低癌症風險：乳癌能降低兩成，大腸癌能達三~五成。但你知道嗎？走路時加上一點速度，每天快步走25分鐘，就能幫助延長7年的壽命。是不是太划算了！英國倫敦市長還說，如果每個倫敦市民每天都能走上個20分鐘，可以額外延長至少6萬年的健康壽命。

7.覺得世界對不起你？

走路最環保，抗暖化救北極熊。（圖片來源：pixabay）

去走路吧！走路是很好的紓壓運動。身體會製造多巴胺，讓你感到愉悅；同時，也會降低壓力荷爾蒙可體松的濃度。快步走個10分鐘，你的好心情可以延續2小時。有走路習慣的人，犯憂鬱症的機率也少了兩~三成。

8.邊走邊談，工作更有創意和效率

德國哲學家尼采說過，所有偉大的思想都是在走路時獲得的。

美國史丹佛大學研究佐證了，走路比成天坐著，在創意思考的成果上平均高出60％。或許這也是為什麼蘋果創辦人賈伯斯、Facebook創辦人祖克柏都很喜歡走路開會。東森房屋董事長王應傑也透過走路時間思考公司經營，一有想法就立刻停下打電話交辦。若碰到熟人想交談，會請對方跟自己邊走邊聊，絲毫不浪費時間。下次不妨建議老闆，換個方式開會吧。

9.孩子不專心，有時需要的只是走走

走路有助培養孩子的專注力。丹麥研究發現，5~19歲的孩童中，如果是走路或騎車上學，比起爸媽開車接送或搭校車、公車上學的孩子，在課堂上能更專注，且效果可長達4小時以上。

10.走路最環保，抗暖化救北極熊

短程旅途，用步行代替騎機車、開車，可有效減少碳排放量。根據統計，每日步行約3~5公里，就可減少交通工具1.42公斤碳排放量。

丹麥哥本哈根大量居民以自行車、步行代步，一年下來為城市減少9萬噸的二氧化碳排放。許多國家引進電動車、無人車等來響應環保，但事實上，生態交通的精神是將交通回歸到步行、騎自行車、搭乘大眾運輸工具，政策應想辦法讓人從車內走到路上，而非一味追求新科技下的節能汽機車，後者仍需消耗大量能源，且佔都市空間。

多走路，減少開車，北極熊會感謝你。

11.最經典的省錢法寶：「11路公車」

養成「近距離走路、少開車」的習慣是省錢妙招。對精打細算的小資族，平日上班則可以走路搭配大眾運輸工具。以雙北地區公車、捷運一天往返車費約80元計算，一個月車資1600元。相較於開車加油費約4500元，即可省下2900元，這還不包含汽車保養、維修、停車等昂貴支出。

（註：依據地區差異，大眾運輸的普及率也有別，應推動縣市政府提供良好公共運輸系統，才能達到此效益。）

12.還有城市靠步行賺紅利，發展經濟

美國都市計劃專家史派克（Jeff Speck）以美國波特蘭為例，該城市致力於發展步行與自行車環境，居民開車里程數比全美其他主要都會區少了20％，比過去平均少開4英哩、11分鐘。經濟學家喬．柯爾賴特（Joe Cortright）便推算，這些省下的花費相當於市民總所得的3.5％。

省下來的車輛、燃料費支出，轉為用在休閒、住宅上等當地經濟中。波特蘭每人平均享有的獨立書店數、車頂置物架數是高居全美之冠，每人平均享有的餐廳數量也是全美第3多。

奇妙的是，移居至波特蘭的年輕人不減反增。從1990~1999年，波特蘭介於25~34歲之間、受過大學教育的人口增加50％，是美國其他地方的5倍。這群人正是創業的核心，證明了提升生活品質的吸引力遠大於經濟發展。

資料來源：陽明大學醫學院神經學科教授王培寧、台灣大學醫學工程學研究所教授呂東武、國際組織「地方政府永續發展理事會（ICLEI）」世界祕書處專案經理科度庫拉（Santhosh Kodukula）、《實驗心理學期刊（Journal of Experimental Psychology）》、《預防（Prevention）雜誌》、《哈佛健康雜誌（Harvard Health Publication）》、《中風（Stroke）》期刊線上版、《預防醫學期刊（Preventive Medicine）》、國際自然保護聯盟、環保署、行政院消費者保護委員會。

(中時電子報)