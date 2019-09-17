郭台銘昨夜驚天掀牌不選了，他所發出的676字聲明，成為當天媒體最大頭條，甚至還以號外來形容他的棄選。負責撰寫這篇聲明的幕僚透露，為向外界說明他為國付出的心未滅，他堅持一定要加上這句話，「雖然不參與總統選舉，但並不表示我放棄參與政治事務。」
綜觀聲明全文，一句「我決定不參與2020連署競選總統」，讓多少郭粉傷心難過，難道台灣首富參與政治，為國家拚經濟的雄心壯志就此打住？而不選的郭台銘下一步會是什麼？
《ET Today新聞雲》報導，替郭台銘擬「棄選宣言」的幕僚透露，雖然他決定不參選，但仍想以別的方式付出，所以他堅持一定要加上這段話，「雖然不參與總統選舉，但並不表示我放棄參與政治事務」，向外界明志他為國家付出的心未滅
聲明上才會出現「雖然不參與總統選舉，但並不表示我放棄參與政治事務」的字眼，這幾個字是郭台銘堅持一定要加上去的，郭台銘要向外界說明自己為國家付出的心未滅。
(中時電子報)
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