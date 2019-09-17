台灣民眾黨官方網站日前上線2小時後即傳出遭駭客攻擊，簡訊驗證機制遭濫用，民眾黨發言人陳思宇17日晚間前往警局備案，她說，盼在新的民主時代，不要再有老掉牙的套路，抹黑或試圖干擾應被所有民眾唾棄。

民眾黨官網15日晚間9時上線，開放線上入黨，不過，11時隨即傳出網頁流量異常爆增，有駭客惡意且不斷重複輸入他人手機號碼，經民眾黨網站系統發送認證簡訊，甚至有內政部官員無故收到申請簡訊，手機驗證數量一度高達23萬次。

陳思宇日前說，發現有人惡意大量輸入別人手機號碼後，馬上關閉網站進行維護，已掌握疑似駭客的網路IP，不排除報警或提告。

民眾黨今晚已將蒐集的證據帶到警局備案，陳思宇指出，這件事突顯出第三勢力的困境，從2014年無黨籍的柯文哲參加台北市長選舉，遭竊聽老鼠尾事件，再到現在柯文哲組黨又發生網站被大量重複登入他人手機獲取驗證碼，意圖混淆視聽。

陳思宇說，在傳統政治裡，只講意識形態不問是非，令人無法忍受，因此決定用行動證明自清，主動向警方備案，在新的民主時代，再用這種老掉牙的套路，進行抹黑或試圖干擾，應該被所有民眾唾棄。

(中時 )