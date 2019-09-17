少康戰情室主持人趙少康今天在節目中證實，鴻海集團創辦人郭台銘9月12日中秋節前夕找他擔任競選總幹事，但趙提出兩前題，一是必須郭柯配，二是完成百萬分的連署，趙少康說，他對郭說：「達到這兩個條件，再來找我。」

郭16日深夜決定不選前，曾到趙少康家中深談，郭幕僚大爆料指出，當天郭找趙是為談競選總幹事一事，趙在節目中說分明。

趙少康指出，郭17日到家裡是告知他決定不選了，會到家裡告知，是因為郭在12日、也就是中秋節前夕曾找上門，拜託他擔任他的總幹事，郭對趙說，如果趙不幫他操盤，「這個選舉會打不下去。」

但是，趙說，如果他去當郭的操盤手，媒體這塊就要放棄，對他是重大的決定，因此，對郭分析指出，比起當年的宋楚瑜，郭有比較強嗎？比起當年的連戰，韓國瑜有比較弱嗎？趙說，一講，郭就明白了。

況且，趙說，蔡的得票率至少有40％，郭要贏必須得超過41％，趙問郭：「韓國瑜再怎麼崩盤，會少於19％嗎？」郭一聽，就清楚了，不需要大道理。

所以，趙對郭說，郭必須滿足兩個條件，一是郭柯配，不是郭柯合，二是，連署達到100萬，展現實力，等達到這兩個條件，「再來找我。」

(工商 )