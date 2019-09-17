前國際貨幣基金總裁拉加德（Christine Lagarde）出任歐洲中央銀行（ECB）總裁的人事案，歐洲議會今天投票通過，她將於10月歐洲聯盟（EU）領袖高峰會上獲得任命。

歐洲聯盟7月決定提名國際貨幣基金（IMF）總裁拉加德出任歐洲中央銀行總裁，今天歐洲議會在總部史特拉斯堡對此案先辯論後投票，結果以394票贊成、206票反對，通過這項人事案。

根據歐洲議會新聞稿，歐洲議會對候選人是否適合擔任歐洲央行總裁提出的是不具拘束力的意見（non-binding opinion），由歐洲理事會（European Council）做出最終決定。

歐洲議會今天投票通過後，拉加德預期將於10月歐洲理事會舉行的領袖高峰會上獲得任命，接替現任總裁、義大利銀行家德拉吉（Mario Draghi）成為下一任央行總裁。

律師出身的拉加德曾任法國財政部長，她辯才無礙，加上英語流利，2008年成為歐洲因應金融危機的領袖人物，當時宛如歐元區各國財長之首。2011年就任國際貨幣基金總裁，成為IMF歷史上首位女性總裁。2016年開始她第2個5年任期。

獲提名後，拉加德辭去國際貨幣基金總裁，上週生效。

她曾承諾，擔任歐洲央行總裁後會摒棄過多的技術官僚術語，讓公民、消費者，非貨幣政策專家都能理解歐洲央行政策。

歐洲中央銀行總部位在德國法蘭克福，負責歐盟歐元區的金融及貨幣政策。

(中央社)