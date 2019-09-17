鳳小岳（左）為應付加拿大天氣，準備好冬衣。（好好看文創提供）

《跟你老婆去旅行》劇組8月先到加拿大勘景，希望以秋楓入景。（好好看文創提供）

由滿滿額娛樂以及好好看文創聯合出品、製作，《比悲傷更悲傷的故事》幕後製作原班人馬的偶像愛情悲喜劇《跟你老婆去旅行》，劇組確認將於九月底前進加拿大追逐楓雪美景進行拍攝；導演林孝謙、編劇呂安弦、以及3位主角鳳小岳、陳妍希、張書豪，近日也馬不停蹄進行「大改造」，除了準備迎接加拿大溫帶秋季氣候，更為角色進行才能特訓並培養喜感默契。

以南韓短片概念重新開發的《跟你老婆去旅行》，希望讓大家開懷大笑後，還有觸動心坎的美好浪漫。導演林孝謙笑說：「這次選角有個重要特色，這3個人都有會笑的眼睛。所以我這次是透過眼睛選角！期待他們的溫暖雙眼可以讓觀眾心花朵朵開。」

編劇呂安弦證實演員們火花十足：「導演所選演員不管外型或特質都非常符合劇本角色，所以讀本會議及排戲時，他們都能很快進入角色，甚至為喜劇部分添加各種意想不到的笑料。感情戲部分也因為角色投入，一個眼神就表達出角色內心糾結，讓一旁的我都深受感動。」

劇組8月飛往加拿大密集勘景，導演、編劇分享趕路勘景感想與攝影指導江敏忠所拍場景照後，眾人也很慎重為遠征加拿大楓景作準備，3人更為角色作許多準備。像陳妍希特別練習蛋糕烘培：「吃起來簡單的戚風蛋糕一點也不容易，我還要多多練習。」 鳳小岳笑說：「冬天的衣櫃要帶上路。」陳妍希也說：「最重要就是備好羽絨服！」只有張書豪在密集苦練英文：「要準備很多英文台詞，畢竟自己英文沒有很好。」

他們不約而同都希望享受這趟充滿未知的拍攝旅程，「期待看到這部在美麗楓葉下拍出來的公路愛情電影。」

(旺報 )