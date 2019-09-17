鴻海創辦人郭台銘不選總統，藍營基層關注「郭粉」投票意向。文化大學新聞系主任胡幼偉說，郭粉的事情，要慢慢講。不要急。多給他們一點時間沈澱。

胡幼偉說，慢慢沈澱下來後，當然會接受事實，郭已經不玩了，所謂「郭粉」，已沒有實質意義了。接受這個事實後，郭粉自然會考慮下一步要怎麼做？

胡幼偉不諱言，也許，有些郭粉會決定不投總統票了。也許，有些郭粉會去投蔡。但他相信，也有許多郭粉，骨子裡藍而不綠，真去投綠，會造成自我認知不合諧，怎麼解決這種認知不合諧，會變成「認同對象」消失後的又一個心裡問題，而人不能總是活在這麼多心結之中，這會讓人很不舒服。

他表示，在理論上，如果要郭粉投韓，那就必須讓他們在「認知合諧」的狀態中，可以合理化自己最終投韓的原因。也就是說，要把「投韓」賦予「投韓」之外的其他意義，讓郭粉能自我說服說：「我投韓，不是支持或肯定韓國瑜，而只是不想便宜了蔡英文！」或是「我是看在中華民國的份上投了韓國瑜ㄧ票，不表示我支持韓國瑜！」

胡幼偉說，那都沒關係！心裡能過得去，不違背原來對老郭的肯定就行了，最後能「勉強」投韓，跟快樂投韓，在計票時，都一樣是算在韓的得票數裡的！

(中時 )