民眾黨官網遭駭 北市警方調查中 21:072019/09/17 中時 陳鴻偉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台灣民眾黨網站15日甫上線，凌晨就遭駭客入侵，目前暫時關閉。（民眾黨提供／張立勳台北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲成立的台灣民眾黨，日前傳出官網遭駭客攻擊，歹徒利用簡訊驗證癱瘓註冊系統，導致網站異常被迫關閉，民眾黨收集資料後，17日已向北市警方報案，全案正由警方調查中。 民眾黨第一時間並未報案，經連日來搜證，今晚由發言人陳思宇在律師陪同下，前往警局報案，全案依「妨礙電腦使用罪」偵辦。 據了解，民眾黨的網站設計，是以雲端系統招收黨員，但當天開放上線後，就有疑似駭客透過簡訊驗證機制攻擊，導致網站不到兩小時就被迫關閉。 (中時 ) #民眾黨 #網站 #警方 #報案 #攻擊 也許您會感興趣 推薦閱讀 參選到底！朱哲成若受民眾黨提名將退民進黨 15:592019/09/16 政治 若郭不選 柯P：拚民眾黨立委留下制衡力量 22:122019/09/16 政治 郭台銘宣布不選 台灣民眾黨立委選舉增添變數 00:092019/09/17 政治 民眾黨台北市布局 提好提滿 04:102019/09/17 政治要聞 郭棄選 柯力拚拉高民眾黨立委 04:102019/09/17 政治要聞 郭董，重新開機 04:102019/09/17 時論廣場 柯確定不選 要讓民眾黨成關鍵少數 09:322019/09/17 政治 民眾黨少母雞 柯P：只是會較辛苦一點 10:112019/09/17 政治 傳學姊改選不分區 民眾黨換劉仕傑戰士北立委 15:202019/09/17 政治 讓台灣跳脫藍綠泥淖 柯文哲：民眾黨要成為關鍵少數 16:412019/09/17 政治 社會熱門新聞 蘆竹瑪莎拉蒂直衝貨車底下駕駛亡 驚悚畫面曝光 - 社會 台灣一線女星遭「變臉」 慘淪韓A片女主角 - 社會 曾想炸總統府 他如今要選總統還要開天體營 - 社會 女大生活活被「5狗分屍」 死前淒厲喊：救我 - 社會 凍末條！偷窺正妹床戰數月 外送員竟求「親自上馬」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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