台北市長柯文哲成立的台灣民眾黨，日前傳出官網遭駭客攻擊，歹徒利用簡訊驗證癱瘓註冊系統，導致網站異常被迫關閉，民眾黨收集資料後，17日已向北市警方報案，全案正由警方調查中。

民眾黨第一時間並未報案，經連日來搜證，今晚由發言人陳思宇在律師陪同下，前往警局報案，全案依「妨礙電腦使用罪」偵辦。

據了解，民眾黨的網站設計，是以雲端系統招收黨員，但當天開放上線後，就有疑似駭客透過簡訊驗證機制攻擊，導致網站不到兩小時就被迫關閉。

(中時 )